Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1805 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1805
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1805 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1871 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 4800 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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