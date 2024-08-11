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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1805 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1805 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1805 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1805
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1805 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4883 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
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  • WCN (1)
Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария 6 крейцеров 1805 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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