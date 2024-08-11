Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1805 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1805
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1805 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4883 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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