Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
20 крейцеров 1805 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1805
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1805 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2233 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2022.
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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