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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1805 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Геллер 1805 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Геллер 1805 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,6 - 0,75 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Геллер
  • Год 1805
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1805 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (6)
Бавария Геллер 1805 на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария Геллер 1805 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария Геллер 1805 на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария Геллер 1805 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария Геллер 1805 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария Геллер 1805 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Геллер 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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