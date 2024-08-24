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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1803 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1803 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 3 крейцера 1803 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1803
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1803 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1792 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (3)
Бавария 3 крейцера 1803 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Бавария 3 крейцера 1803 на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1803 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
642 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Бавария 3 крейцера 1803 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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