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1803
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1803
Монеты Баварии 1803 года
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Медь
Золотые монеты
Дукат 1803
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
43
Серебряные монеты
Талер 1803
Средняя цена
5400 $
Продажи
0
4
Талер 1803
Средняя цена
390 $
Продажи
2
159
Талер 1803
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
33
Полталера 1803
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 крейцеров 1803
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
1
6 крейцеров 1803
Средняя цена
700 $
Продажи
0
9
3 крейцера 1803
Средняя цена
430 $
Продажи
0
4
1 крейцер 1803
Средняя цена
250 $
Продажи
0
23
Медные монеты
2 пфеннига 1803
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1803
Средняя цена
75 $
Продажи
0
2
Геллер 1803
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Период
1799-1872
Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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