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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1803 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1803
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 43

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1803
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1803
Средняя цена 390 $
Продажи
2 159
Аверс
Реверс
Талер 1803
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Полталера 1803
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1803
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1803
Средняя цена 700 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 крейцера 1803
Средняя цена 430 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1803
Средняя цена 250 $
Продажи
0 23

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1803
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1803
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Геллер 1803
Средняя цена
Продажи
0 0
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