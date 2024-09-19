Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1803 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1803
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1803 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2612 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6500 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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