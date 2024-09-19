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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1803 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1803 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1803 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1803
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1803 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2612 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6500 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1803 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
1038 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Бавария Дукат 1803 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
2542 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Бавария Дукат 1803 на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1803 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1803 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Бавария Дукат 1803 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1803 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Бавария Дукат 1803 на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
Бавария Дукат 1803 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1803 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1803 на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1803 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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