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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1803 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1803 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 1 крейцер 1803 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1803
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1803 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1672 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Numimarket (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • VL Nummus (6)
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе InAsta - January 21, 2019
Продавец InAsta
Дата 21 января 2019
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе InAsta - December 3, 2018
Продавец InAsta
Дата 3 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе VL Nummus - June 5, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 5 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крейцер 1803 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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