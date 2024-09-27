Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1803 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,77 гр
- Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1803
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1803 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1672 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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- VL Nummus (6)
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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