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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1803 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1803 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 1 пфенниг 1803 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,1 - 1,2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1803
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1803 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 55 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Höhn (1)
Бавария 1 пфенниг 1803 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Бавария 1 пфенниг 1803 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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