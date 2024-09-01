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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1803 года "Тип 1799-1803" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1803 года "Тип 1799-1803" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1803 года "Тип 1799-1803" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1803
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1803 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 9500 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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  • Künker (2)
Бавария Талер 1803 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
11218 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Бавария Талер 1803 на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность VF
Цена
2686 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Бавария Талер 1803 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1803 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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