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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1803 года "Тип 1802-1803" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1803 года "Тип 1802-1803" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1803 года "Тип 1802-1803" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1803
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (159)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1803 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4043 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1803 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
922 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Бавария Талер 1803 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Бавария Талер 1803 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1803 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1803 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1803 на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1803 на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Бавария Талер 1803 на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1803 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1803 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1803 на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность F
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Бавария Талер 1803 на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Бавария Талер 1803 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
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Бавария Талер 1803 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Бавария Талер 1803 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Бавария Талер 1803 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1803 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность VF
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Бавария Талер 1803 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Бавария Талер 1803 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1803 на аукционе Naumann - September 1, 2024
Продавец Naumann
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону
Бавария Талер 1803 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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