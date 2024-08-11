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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1804 года "Тип 1799-1804" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1804 года "Тип 1799-1804" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 3 крейцера 1804 года "Тип 1799-1804" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1804
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1804 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1798 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (6)
  • Frühwald (10)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность F
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность F
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность F
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность F
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность VG
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность F
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность F
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность F
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность F
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Бавария 3 крейцера 1804 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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