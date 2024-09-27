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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1804 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1804
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1804
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Полталера 1804
Средняя цена 950 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1804
Средняя цена 330 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1804
Средняя цена 140 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1804
Средняя цена 370 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1804
Средняя цена 210 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
3 крейцера 1804
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1804
Средняя цена 340 $
Продажи
1 12
Аверс
Реверс
1 крейцер 1804
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1804
Средняя цена 450 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1804
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1804
Средняя цена 210 $
Продажи
0 4
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