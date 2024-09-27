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Бавария
1804
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1804
Монеты Баварии 1804 года
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Золотые монеты
Дукат 1804
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Серебряные монеты
Талер 1804
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
101
Полталера 1804
Средняя цена
950 $
Продажи
0
9
20 крейцеров 1804
Средняя цена
330 $
Продажи
0
36
6 крейцеров 1804
Средняя цена
140 $
Продажи
0
10
6 крейцеров 1804
Средняя цена
370 $
Продажи
0
4
3 крейцера 1804
Средняя цена
210 $
Продажи
0
19
3 крейцера 1804
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер 1804
Средняя цена
340 $
Продажи
1
12
1 крейцер 1804
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
2 пфеннига 1804
Средняя цена
450 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1804
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1804
Средняя цена
210 $
Продажи
0
4
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Бавария
Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
???
Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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