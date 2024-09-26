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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1804 года "Тип 1799-1804" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1804 года "Тип 1799-1804" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 1 крейцер 1804 года "Тип 1799-1804" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1804
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1804 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1676 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (7)
  • Grün (3)
  • KM NUMIS (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 460 CZK
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где купить?
Бавария 1 крейцер 1804 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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