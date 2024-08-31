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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1804 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1804 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1804 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1804
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1804 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4045 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

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Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Frühwald - September 23, 2017
Продавец Frühwald
Дата 23 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1804 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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