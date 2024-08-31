Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
20 крейцеров 1804 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1804
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1804 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4045 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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