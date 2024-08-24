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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1804 года "Тип 1799-1804" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1804 года "Тип 1799-1804" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1804 года "Тип 1799-1804" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1804
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1804 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 210 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DNW (1)
  • Felzmann (5)
  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • Westfälische (1)
Бавария 6 крейцеров 1804 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Бавария 6 крейцеров 1804 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1804 на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1804 на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1804 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 6 крейцеров 1804 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1804 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1804 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1804 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1804 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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