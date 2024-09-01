Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1804 года "Тип 1804-1805" (Бавария, Максимилиан I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1804
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1804 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1218 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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