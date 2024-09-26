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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Полталера 1804 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Полталера 1804 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Полталера 1804 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Полталера
  • Год 1804
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Полталера 1804 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
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Бавария Полталера 1804 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3910 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Бавария Полталера 1804 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Бавария Полталера 1804 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера 1804 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Полталера 1804 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Полталера 1804 на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария Полталера 1804 на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Полталера 1804 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2011
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Бавария Полталера 1804 на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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