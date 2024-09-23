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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1804 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Геллер 1804 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Геллер 1804 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,6 - 0,75 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Геллер
  • Год 1804
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1804 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1673 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Бавария Геллер 1804 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария Геллер 1804 на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Бавария Геллер 1804 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Бавария Геллер 1804 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Геллер 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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