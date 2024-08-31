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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1804 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1804 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 2 пфеннига 1804 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1804
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1804 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1675 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Künker (1)
Бавария 2 пфеннига 1804 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Бавария 2 пфеннига 1804 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Бавария 2 пфеннига 1804 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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