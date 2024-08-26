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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1821 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1821 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 3 крейцера 1821 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1821
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1821 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5159 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 3 крейцера 1821 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Бавария 3 крейцера 1821 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Бавария 3 крейцера 1821 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 3 крейцера 1821 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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