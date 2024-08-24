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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1821
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Дукат 1821
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Дукат 1821
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Дукат 1821
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1821
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1821
Средняя цена 120 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Талер 1821
Средняя цена 960 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1821
Средняя цена 380 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1821
Средняя цена 70 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1821
Средняя цена 80 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1821
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1821
Средняя цена 8 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1821
Средняя цена
Продажи
0 0
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