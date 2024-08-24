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1821
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
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1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1821
Монеты Баварии 1821 года
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Золотые монеты
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Дукат 1821
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
31
Дукат 1821
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
28
Дукат 1821
Средняя цена
5800 $
Продажи
0
46
Дукат 1821
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
13
Дукат 1821
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
11
Серебряные монеты
Талер 1821
Средняя цена
120 $
Продажи
0
36
Талер 1821
Средняя цена
960 $
Продажи
0
3
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
20 крейцеров 1821
Средняя цена
380 $
Продажи
0
6
6 крейцеров 1821
Средняя цена
70 $
Продажи
0
6
3 крейцера 1821
Средняя цена
80 $
Продажи
0
4
1 крейцер 1821
Средняя цена
45 $
Продажи
0
3
Медные монеты
2 пфеннига 1821
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1821
Средняя цена
8 $
Продажи
0
1
Геллер 1821
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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