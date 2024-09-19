Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1821 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1821
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1821 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4573 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
2282 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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