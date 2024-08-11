Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1821 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1821
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1821 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4633 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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