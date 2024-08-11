Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1821 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1821
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1821 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3070 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 16000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2015.
Сохранность
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- Künker (7)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
14550 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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