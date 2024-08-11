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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1821 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1821 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1821 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1821
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1821 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4580 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • HIRSCH (3)
  • Künker (8)
  • Westfälische (1)
Бавария Дукат 1821 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
14859 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Бавария Дукат 1821 на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
14849 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Бавария Дукат 1821 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1821 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1821 на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1821 на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1821 на аукционе HIRSCH - September 28, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1821 на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1821 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1821 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1821 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1821 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1821 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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