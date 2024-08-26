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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1821 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1821 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1821 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1821
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1821 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1280 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1200 EUR. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
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  • Künker (2)
Бавария Талер 1821 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
1394 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Бавария Талер 1821 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Бавария Талер 1821 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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