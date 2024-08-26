Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1821 года (Бавария, Максимилиан I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1821
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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