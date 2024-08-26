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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1821 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1821 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1821 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,34 гр
  • Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1821
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1821 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2931 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (3)
  • UBS (2)
  • WAG (1)
Бавария Талер 1821 на аукционе Auctiones - March 17, 2024
Продавец Auctiones
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 CHF
Бавария Талер 1821 на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность VF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария Талер 1821 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1821 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1821 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1821 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1821 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1821 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1821 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1821 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1821 на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1821 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1821 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Талер 1821 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1821 на аукционе Münzenonline - November 27, 2020
Продавец Münzenonline
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1821 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1821 на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1821 на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1821 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1821 на аукционе Höhn - June 15, 2017
Продавец Höhn
Дата 15 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1821 на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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