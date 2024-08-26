Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1821 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,34 гр
- Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1821
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1821 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2931 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
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Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
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Где продать?
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