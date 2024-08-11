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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1821 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1821 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1821 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1821
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1821 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61325 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 6 июня 2019.

Сохранность
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  • Felzmann (1)
  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
Бавария 6 крейцеров 1821 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1821 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 6 крейцеров 1821 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1821 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Бавария 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1821 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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