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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1821 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1821 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 1 пфенниг 1821 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1821
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1821 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3266 проданному на аукционе Katz Auction за 7 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
Бавария 1 пфенниг 1821 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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