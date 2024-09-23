Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
20 крейцеров 1821 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1821
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1821 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2065 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 700 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- HIRSCH (2)
- Künker (1)
- Westfälische (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
773 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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