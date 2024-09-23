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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1821 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1821 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1821 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1821
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1821 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2065 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 700 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (2)
  • Künker (1)
  • Westfälische (1)
Бавария 20 крейцеров 1821 на аукционе HIRSCH - November 21, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Бавария 20 крейцеров 1821 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
773 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Бавария 20 крейцеров 1821 на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1821 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1821 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1821 на аукционе HIRSCH - May 7, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 7 мая 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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