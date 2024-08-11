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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1821 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1821 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 1 крейцер 1821 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Nomisma Spa

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1821
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1821 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63482 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 20 апреля 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Hess Divo (1)
  • Nomisma (1)
Бавария 1 крейцер 1821 на аукционе Nomisma - December 18, 2019
Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1821 на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1821 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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