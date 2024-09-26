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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1810 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1810 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 3 крейцера 1810 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1810
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1810 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1185 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Бавария 3 крейцера 1810 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бавария 3 крейцера 1810 на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1810 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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