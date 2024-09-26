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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1815 года (Бавария, Максимилиан I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1815
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1815 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 800 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
Бавария 3 крейцера 1815 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Бавария 3 крейцера 1815 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
861 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Где купить?
Бавария 3 крейцера 1815 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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