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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1823 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1823 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 3 крейцера 1823 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1823
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1823 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3817 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 200 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
Бавария 3 крейцера 1823 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Бавария 3 крейцера 1823 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 3 крейцера 1823 на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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