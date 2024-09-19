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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1823 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1823
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 36

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1823
Средняя цена 280 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Талер 1823
Средняя цена 530 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1823
Средняя цена 100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1823
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1823
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1823
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1823
Средняя цена 150 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1823
Средняя цена 360 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1823
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
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