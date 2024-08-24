Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1823 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,34 гр
- Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1823
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1823 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе Katz Auction за 727 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
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- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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