Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1823 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1823 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1823 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,34 гр
  • Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1823
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1823 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе Katz Auction за 727 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (2)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
Бавария Талер 1823 на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
847 $
Цена в валюте аукциона 727 EUR
Бавария Талер 1823 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Бавария Талер 1823 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1823 на аукционе Rauch - September 17, 2016
Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1823 на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1823 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1823 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1823 на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана I Монеты Баварии 1823 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск