Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1823 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,65 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Геллер
- Год 1823
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1823 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Где продать?
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