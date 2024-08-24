Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1823 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Геллер 1823 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Геллер 1823 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,65 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Геллер
  • Год 1823
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1823 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
Бавария Геллер 1823 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Бавария Геллер 1823 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария Геллер 1823 на аукционе Heritage - September 27, 2012
Бавария Геллер 1823 на аукционе Heritage - September 27, 2012
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2012
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Геллер 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана I Монеты Баварии 1823 года Все баварские монеты баварские медные монеты баварские монеты номиналом Геллер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск