Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1823 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1823
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1823 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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