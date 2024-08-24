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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1823 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1823 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1823 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1823
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1823 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2335 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Бавария Дукат 1823 на аукционе VL Nummus - September 17, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
851 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Бавария Дукат 1823 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Бавария Дукат 1823 на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Rauch - March 24, 2017
Продавец Rauch
Дата 24 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе HIRSCH - May 8, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе HIRSCH - September 24, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1823 на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1823 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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