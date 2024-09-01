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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1823 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1823 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 2 пфеннига 1823 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1823
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1823 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 140 EUR. Торги состоялись 30 июня 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (3)
  • Grün (1)
Бавария 2 пфеннига 1823 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность AU
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Бавария 2 пфеннига 1823 на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 пфеннига 1823 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 пфеннига 1823 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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