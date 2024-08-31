Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1823 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7814 oz) 24,304 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1823
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1823 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4221 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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