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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1823 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1823 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1823 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7814 oz) 24,304 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1823
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1823 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4221 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1823 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Бавария Талер 1823 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Бавария Талер 1823 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Wormser Auktionshaus - November 29, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Wormser Auktionshaus - August 30, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 августа 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1823 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Wormser Auktionshaus - May 31, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1823 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Бавария Талер 1823 на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1823 на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1823 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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