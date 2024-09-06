Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1823 года (Бавария, Максимилиан I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,77 гр
- Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1823
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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