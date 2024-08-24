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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1802 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1802 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1802 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1802
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1802 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1570 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 22 июня 2016.

Сохранность
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Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
620 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1802 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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