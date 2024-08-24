Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1802 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1802
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1802 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1570 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 22 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Felzmann (1)
- Frühwald (3)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Künker (2)
- Rauch (1)
- Sonntag (1)
- WAG (1)
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск