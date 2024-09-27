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1802
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1802
Монеты Баварии 1802 года
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Золотые монеты
Дукат 1802
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
24
Серебряные монеты
Талер 1802
Средняя цена
870 $
Продажи
0
133
Талер 1802
Средняя цена
30000 $
Продажи
0
4
Талер 1802
Средняя цена
81000 $
Продажи
0
4
Полталера 1802
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 крейцеров 1802
Средняя цена
430 $
Продажи
0
15
6 крейцеров 1802
Средняя цена
280 $
Продажи
0
12
3 крейцера 1802
Средняя цена
110 $
Продажи
1
8
1 крейцер 1802
Средняя цена
270 $
Продажи
1
9
Медные монеты
2 пфеннига 1802
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1802
Средняя цена
90 $
Продажи
0
5
Геллер 1802
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
???
Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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