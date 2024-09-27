Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1802 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1802
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 24

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1802
Средняя цена 870 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
Талер 1802
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1802
Средняя цена 81000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полталера 1802
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1802
Средняя цена 430 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1802
Средняя цена 280 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 крейцера 1802
Средняя цена 110 $
Продажи
1 8
Аверс
Реверс
1 крейцер 1802
Средняя цена 270 $
Продажи
1 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1802
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1802
Средняя цена 90 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Геллер 1802
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск