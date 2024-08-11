Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
20 крейцеров 1802 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1802
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1802 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4041 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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