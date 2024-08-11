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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1802 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1802 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1802 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1802
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1802 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4041 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • Westfälische (2)
Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1802 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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