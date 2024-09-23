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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1802 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1802 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 1 пфенниг 1802 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,1 - 1,2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1802
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1802 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1663 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • WAG (1)
Бавария 1 пфенниг 1802 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Бавария 1 пфенниг 1802 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1802 на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Бавария 1 пфенниг 1802 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 пфенниг 1802 на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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