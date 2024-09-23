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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1802 года "Тип 1802-1803" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1802 года "Тип 1802-1803" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1802 года "Тип 1802-1803" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1802
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1802 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6213 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80000 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность
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Бавария Талер 1802 на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
46796 $
Цена в валюте аукциона 42000 EUR
Бавария Талер 1802 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария Талер 1802 на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
102549 $
Цена в валюте аукциона 80000 EUR
Бавария Талер 1802 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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