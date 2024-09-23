Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1802 года "Тип 1799-1803" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1802
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1802 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 9750 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Дата 22 марта 2023
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Дата 18 ноября 2022
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Дата 12 октября 2022
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Дата 30 сентября 2022
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Дата 12 октября 2021
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