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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1802 года "Тип 1799-1803" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1802 года "Тип 1799-1803" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1802 года "Тип 1799-1803" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1802
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1802 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 9750 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (8)
  • WCN (1)
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  • Александр (2)
Бавария Талер 1802 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1859 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Бавария Талер 1802 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Бавария Талер 1802 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1802 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1802 на аукционе Solidus Numismatik - December 6, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1802 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе Solidus Numismatik - November 8, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1802 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1802 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1802 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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