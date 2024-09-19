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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1802 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1802 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 1 крейцер 1802 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1802
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1802 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1664 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 430 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Grün (5)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
Бавария 1 крейцер 1802 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1802 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1802 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Бавария 1 крейцер 1802 на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность AU
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Бавария 1 крейцер 1802 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1802 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1802 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1802 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1802 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Бавария 1 крейцер 1802 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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